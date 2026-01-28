RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro espera cerca de 6 milhões de pessoas no carnaval de rua da cidade, um público espalhado por 462 blocos que deve atender a todos os gostos. Há blocos oficiais e não oficiais, megablocos e cortejos quase secretos, estreantes e centenários.

Em meio a uma diminuição no número de blocos cadastrados em relação a 2025 -foram 482 naquele ano, em carnaval que ocorreu em março-, a folia no Rio será marcada por homenagens e despedidas.

Preta Gil, que morreu no ano passado, será a principal homenageada do carnaval de rua. A cantora criou o Bloco da Preta em 2009, em Ipanema, e o cortejo passou a arrastar centenas de milhares de pessoas quando se transferiu para o centro, em 2013.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) batizou de Circuito Preta Gil o trecho da rua Primeiro de Março por onde passam os megablocos. Por lá vão desfilar o Bloco da Lexa, no próximo domingo (25), o Bloco da Gold, de Leo Santana, dia 31, o Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, na terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro, e o Bloco da Anitta, dia 21 de fevereiro. Os megablocos planejam homenagens a Preta Gil.

O circuito da rua Primeiro de Março também recebe blocos tradicionais, como o Cordão do Boitatá, no dia 8 de fevereiro, e o Cordão da Bola Preta, que fará seu 107° desfile no dia 14 de fevereiro, sábado de carnaval. É dele a expectativa de maior público: a Riotur espera 700 mil pessoas.

A despedida já anunciada é do bloco Suvaco de Cristo, que depois de 41 carnavais terá seu último desfile no dia 8 de fevereiro, no Jardim Botânico. Fundado em 1985, o Suvaco faz parte do grupo de blocos que conseguiu voltar a atrair público para o carnaval de rua da cidade na década de 1990. Um dos principais estimuladores do bloco foi Jards Macalé.

O Suvaco de Cristo foi assim batizado porque concentra na direção de um dos braços do Cristo Redentor.

Os carnavais do Suvaco têm sambas compostos por nomes da música popular, poetas e artistas plásticos. O tema de 1992, feito com o tema da Eco-92, tem letra de Lenine, Braulio Tavares, Xico Chaves e Claudio Lobato.

O centro é novamente a região com o maior número de blocos: serão 135 desfiles, dez deles megablocos. Outros 99 blocos saem na zona sul, 63 na Grande Tijuca e 56 na zona norte. O aplicativo Blocos Rio 2026 tem programação completa.

Além dos cadastrados pela prefeitura, outros blocos não oficiais vão tomar as ruas da cidade. Esses divulgam programação em perfis da internet, como o About Carnaval, e não tem itinerário nem duração definidos.

Na Sapucaí, as escolas de samba do Grupo Especial desfilam em três dias. No domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro, desfilam a Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira. Na segunda (16) vão à avenida Mocidade, Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca. Fecham o carnaval na terça (17) Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.

Os ingressos de arquibancada estão esgotados. Ainda há frisas, com seis lugares, cujos preços variam entre R$ 1.800 e R$ 10 mil.