SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter o dia mais quente da semana nesta quinta-feira (29). Segundo previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima prevista é de 31°C.

A mínima tende a ficar em 19°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, onde é feita a medição na cidade.

Conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com sol forte e temperatura em elevação.

Nas primeiras horas da tarde, entretanto, a combinação de calor e a formação de áreas de instabilidade deve provocar chuva em forma de pancadas generalizadas e com moderada a forte intensidade, diz o órgão municipal.

"Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos, e transbordamentos de pequenos rios e córregos", afirma.

O Inmet, inclusive, emitiu alerta de perigo potencial de tempestade para todo o estado de São Paulo para esta quinta-feira.

De acordo com as previsões do Instituto Federal, será o último dia da semana de forte calor. A temperatura cai na sexta-feira (30) e no fim de semana.

Para sexta, a máxima tende a ficar em 24°C, com mínima de 20°C, ou seja, com pequena amplitude térmica.

O CGE diz que já deve ter chuva fraca na madrugada de sexta e o dia amanhece com muitas nuvens e poucas aberturas de sol.

"À tarde, as instabilidades ganham força e há potencial para formação de alagamentos, transbordamentos de pequenos rios e córregos e deslizamentos de terra nas áreas de encosta", afirma.

Deve chover no fim de semana, principalmente no sábado (31).

DEFESA CIVIL MOBILIZA GABINETE DE CRISE

A Defesa Civil paulista alerta para a previsão de temporais e chuvas persistentes entre quinta e sexta-feira em diversas regiões de São Paulo.

As chuvas devem ganhar intensidade ao longo da sexta-feira, em razão da formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.

Durante a noite de quinta e a madrugada seguinte, a formação de um sistema meteorológico na costa paulista deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas mais persistentes.

Na sexta, a atuação desse sistema mantém o tempo instável em grande parte do estado, com previsão de chuvas generalizadas e contínuas ao longo do dia.

"As precipitações devem variar de moderadas a fortes, com volumes elevados no acumulado de 24 horas", diz o órgão estadual.