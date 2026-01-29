SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil na região de Manguinhos, na zona norte do Rio, suspendeu na manhã desta quinta-feira (29) a circulação de trens do ramal Saracuruna.

Os trens estão circulando, neste momento, só no sentido Central do Brasil. De acordo com a SuperVia, não há partidas em direção a Saracuruna devido a um tiroteio durante a ação policial.

Técnicos da concessionária avaliam se os tiros danificaram a rede aérea da linha. Em nota, a empresa lamentou transtorno e disse que está tentando atender o sentido de maior movimento dos passageiros.

Os policiais miram uma quadrilha do CV (Comando Vermelho) especializada no roubo de cargas nas principais vias expressas do Rio. A investigação apontou que o Complexo do Manguinhos é utilizado como ponto para armazenamento dos roubos.

Quatro pessoas foram presas até o momento. Mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos no local. A quantidade, no entanto, ainda não foi divulgada.

Criminosos teriam envolvimento com os funcionários das próprias transportadoras roubadas. Segundo a polícia, os internos repassavam informações privilegiadas sobre os produtos ?geralmente óleos lubrificantes? e os dias de transporte mediante pagamento.

Dinheiro obtido com os roubos é usado para financiar o tráfico de drogas e a compra de armas de fogo. Os investigadores entendem que esse é um braço importante da facção, que aumenta os lucros e se fortalece na cidade.