SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O imponente Boeing 787-9 Dreamliner tem embaixo de suas asas uma plataforma elevatória com duas pessoas sob a estrutura. Não fossem elas, dificilmente um leigo saberia que naquele hangar, sem uma gota de graxa no chão, funciona uma enorme oficina da companhia aérea Latam, capaz de praticamente desmontar e montar um avião como aquele, com capacidade de transportar 300 passageiros.

Ali, no espaço de 65 mil m² de área construída, cerca de 600 funcionários trabalham na estrutura construída em 2019 junto a uma das cabeceiras das pistas do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Desses, ao menos 450 fazem manutenção de aviões.

E o pessoal com caixa de ferramentas nas mãos vai aumentar. Com crescimento de 10% a 12% ao ano em suas operações, principalmente em Guarulhos, onde aproximadamente 200 aeronaves da empresa partem ou chegam todos os dias ?são cerca de 800 voos diários no país para destinos nacionais e internacionais?, a Latam inaugurou na última segunda-feira (26) uma escola de mecânicos na sua base na Grande São Paulo. O investimento não foi informado.

A primeira turma conta com 44 pessoas, entre homens e mulheres que já trabalham no aeroporto de Guarulhos, em áreas que necessariamente não precisam ter contato direto com aviões.

O processo seletivo, inclusive, avaliou critérios comportamentais, de relacionamento e projeção de carreira.

"Naturalmente, com o crescimento da companhia, a gente vai necessariamente crescer em Guarulhos. Por isso, precisamos garantir mão de obra altamente qualificada nessas instalações", afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da Latam Brasil.

A empresa está de olho, inclusive, no aumento operacional do aeroporto. Em obras para construção de um novo terminal internacional até o fim de 2026, Guarulhos espera que sua capacidade passe de pouco mais de 50 milhões para 75 milhões de passageiros ao ano.

Ainda sem perspectiva de datas, a ideia é que no futuro pessoas que não sejam funcionários da empresa possam se matricular.

A escola será a segunda criada pela Latam. A primeira funciona em São Carlos (SP).

O curso é dividido em duas fases. Na primeira, durante nove meses, os alunos terão noções básicas. Depois, com o mesmo período, escolherão entre três especializações: aviônica (estrutura eletrônica, elétrica e de computadores dos aviões), motores e células (manutenção em partes como fuselagem).

Na sequência, precisarão fazer uma prova teórica da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Peroni diz que a parte prática os alunos farão ao longo do curso, já que escola está montada dentro de uma companhia aérea.

O maior gargalo é formar pessoas que saibam trabalhar com aviões cada vez mais tecnológicos.

Os novos alunos vão aprender, inclusive, a fazer a manutenção de modelo da Embraer ?em setembro do ano passado, a Latam anunciou a aquisição de 74 aeronaves E195-E2, da fabricante brasileira, que deverão ser usados em 30 destinos nacionais.

Em geral, no CML (Centro de Manutenção de Linha) de Guarulhos se faz a manutenção leve e de rotina das aeronaves, normalmente entre voos ou durante paradas curtas no aeroporto.

No entanto, desde 2021, a Latam realiza ali a revisão estrutural de suas aeronaves Boeing 777, o que antes era realizzado em outros países.

No local, os mecânicos são capazes mexer nos oito tipos de motores usados pela companhia.

"O nosso escopo é a montagem e a desmontagem de motores, para mandar para reparo ou quando ele chega preparamos para ser instalado no avião", diz o gerente de manutenção Mário Zuza.

Na oficina há, inclusive, uma espécie de câmara fechada, chamada de geladeira, para onde são levados os motores. No local, a temperatura é controlada e em clima de deserto, quase não há umidade, para se evitar corrosões.

A empresa mantém outra grande estrutura em São Carlos. Em setembro do ano passado, inclusive, inaugurou um hangar especializado nas manutenções completas do Boeing 787 Dreamliner, o mesmo que passava por revisão na última segunda-feira em Guarulhos, quando a reportagem visitou o local.

No prédio do aeroporto internacional da Grande São Paulo funciona a única oficina de rodas da Latam. Se uma delas quebrar em outro aeroporto, ela é enviada para os mecânicos instalados ali avaliarem se é caso de reparo ou não.