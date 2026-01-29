SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções consumiu uma fábrica de colchões na zona leste de São Paulo na madrugada desta quinta-feira (29). As chamas se espalharam para as edificações vizinhas, que também ficaram destruídas. Ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta de 2h30 na fábrica que fica na rua Pedroso da Silva, no Jardim Helena. Logo as chamas atingiram uma oficina mecânica, que teve veículos queimados e a estrutura totalmente comprometida, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O incêndio também atingiu parte da academia vizinha. Parte do imóvel queimou e houve colapso da estrutura. Uma creche que fica junto ao muro dos fundos da fábrica também foi afetada pelas chamas e, segundo o bombeiros, teve danos estruturais.

Os imóveis atingidos estavam vazios no momento da ocorrência.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Bombeiros ainda trabalham na fase final de comabte ao incêndio e no rescaldo.