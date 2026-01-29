SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de quatro homens na madrugada desta quinta-feira (29), na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu por volta de 3h e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

O veículo, um Ford Fiesta, onde estavam os quatro homens, seguia no sentido interior quando fez uma conversão permitida para a cruzar a pista de sentido contrário e acessar uma rua, mas teria avançado no sinal vermelho, segundo a Polícia Militar.

Nesse momento, o carro bateu em um caminhão que carregava caçambas vazias e vinha na pista sentido capital paulista.

O Fiesta ficou debaixo do caminhão e os homens, com idade entre 25 e 30 anos, acabaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

O impacto da colisão foi tão forte que partes do veículo, como o motor e uma das portas, ficaram espalhados pela via. O carro ficou completamente destruído

O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele foi levado para a Delegacia de Taboão da Serra para prestar depoimento.

A perícia foi acionada para coletar informações que servirão para investigação do caso.