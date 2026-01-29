BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (29) em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico que se preparava para praticar um atentado terrorista suicida no Brasil.

A operação contou com ajuda do FBI (o equivalente americano à PF) e foi autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru. Foram cumpridos mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além de quebra de sigilo telemático e acesso a dados eletrônicos.

Com o homem, que não teve o nome ou informações pessoais divulgados, foram apreendidos itens para a produção de explosivos.

As suspeitas são de que o investigado se preparava para a montagem de um colete com explosivos, e que pretendia se suicidar.

A PF disse, em nota, que "as investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos, bem como prevenir a ocorrência de atos que atentem contra a segurança pública e a ordem social".