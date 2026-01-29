Com a proximidade do Carnaval, cresce a busca por imóveis de temporada para o feriado prolongado. O aumento da demanda, no entanto, também eleva os riscos de golpes e prejuízos financeiros, o que exige atenção redobrada dos consumidores antes de fechar qualquer locação.

Segundo a professora do curso de Direito da Estácio, Cristiane Pimentel, o primeiro passo é verificar se o imóvel anunciado realmente existe. “É fundamental conferir se aquele imóvel está de fato no local informado e se as fotos não são falsas ou retiradas de outros anúncios”, orienta. A recomendação é pesquisar o endereço, solicitar vídeos atualizados e buscar referências tanto do imóvel quanto do anunciante.

Outro sinal de alerta são anúncios com valores muito abaixo do praticado no mercado. “Preços muito baixos podem indicar que aquela locação não é real. É uma dica importante para o consumidor desconfiar e investigar melhor antes de avançar na negociação”, explica a especialista.

A formalização do contrato é outro ponto considerado essencial. “O pagamento integral só deve acontecer mediante contrato. Sem contrato assinado, não faça pagamento nenhum”, destaca Cristiane Pimentel. O documento deve conter informações claras sobre o período da locação, valores, regras de uso do imóvel e responsabilidades das partes envolvidas.

A professora também chama atenção para a titularidade do imóvel. “É importante entender se quem está alugando é realmente o proprietário ou alguém legalmente autorizado. Evitar negociar com terceiros que não fazem parte direta da locação reduz bastante o risco de problemas”, afirma.

De acordo com a especialista, a adoção desses cuidados contribui para uma experiência mais segura durante o feriado. “Tomando essas precauções, fica muito mais tranquilo aproveitar o Carnaval com segurança e sem surpresas desagradáveis”, conclui.

