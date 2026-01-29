"O presidente Fachin está com o melhor melhor ânimo para dar uma resposta a isso da maneira adequada e vai encontrar o caminho junto aos seus pares de fazer. E isso vale para não só para o Supremo, isso tem que valer para todas as instituições. Se você está com um problema institucional, você tem que ter os mecanismos internos de saneamento. E você não pode temer sanear, porque é nesse gesto que você recupera a credibilidade institucional", disse o ministro.

Segundo o ministro, o almoço entre ele, o presidente Lula e o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master no STF, foi sobre esse tema. O presidente defendeu que é preciso dar uma resposta à sociedade, afirmou Hadadd. De acordo com Haddad, o presidente Lula destacou que o Brasil tem uma oportunidade de fazer o trabalho de combate ao crime e à corrupção "pelo andar de cima".

"É uma oportunidade que nós temos de dar uma resposta para a sociedade E por isso que eu insisto: quando você, diante de um problema, responde da maneira adequada, você fortalece as instituições", defendeu.

Além do caso Master, o ministro falou na entrevista sobre outros assuntos. Entre eles, defendeu mudanças na Constituição para fazer integração em nível nacional para combater o crime organizado. Sobre o comunicado do Banco Central, que indicou a possibilidade de corte dos juros em março, o ministro disse que a redução vai ajudar na dívida pública, que subiu 18% no ano passado.

"O anúncio de que vai começar a cortar juro vai fazer essa trajetória se acomodar em um patamar razoável. Porque, na verdade, pagando 10% de juro real, não tem superávit primário compatível com a estabilização da dívida", pontuou.

Haddad afirmou que vai sair do cargo em fevereiro e que o substituto vai ser definido pelo presidente Lula. O número 2 da Fazenda, Dario Durigan, é o principal cotado.

