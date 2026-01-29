SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Ricardo Nunes (MDB) tenta autorização para realizar um megashow gratuito na avenida Paulista no segundo semestre, aos moldes do Todo Mundo no Rio, evento que levou Madonna e Lady Gaga ao Rio de Janeiro e atraiu multidão na praia de Copacabana.

Além do megashow no segundo semestre deste ano, a ideia da administração municipal é promover dois grandes shows a cada ano a partir de 2027.

Com a liberação ainda incerta, o artista não foi escolhido. Entre os nomes preferidos dentro da gestão municipal, foram citados Adele, U2, Foo Fighter e Rolling Stones.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Procuradoria Geral do Munícipio, está em tratativas com o Ministério Público para acrescentar ao atual TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) uma permissão para que ocorram outros eventos de grande porte na avenida Paulista.

Atualmente, são autorizados apenas três grandes eventos na via, dois deles no mesmo dia: Corrida de São Silvestre e Réveillon.

O terceiro é a Parada do Orgulho LGBT. Com isso, em tese, não há mais espaço para novos eventos desse porte na via.

A prefeitura aguarda manifestação do Conselho Superior do Ministério Público.