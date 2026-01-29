SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Zayed de Sustentabilidade abriu inscrições para empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas secundárias com projetos de inovação e impacto em comunidades ao redor do mundo. As iniciativas podem concorrer nas categorias saúde, alimentação, energia, água e ação climática, com prazo de inscrição até 16 de julho.

Do total, US$ 5 milhões (cerca de R$ 26 milhões) vão para os vencedores das cinco categorias, com US$ 1 milhão para cada organização, e US$ 900 mil serão distribuídos entre seis escolas, com US$ 150 mil para cada.

Na edição de 2026, a premiação adotou um novo modelo de distribuição de recursos, passando a destinar parte do fundo também aos finalistas que não conquistam o prêmio. Assim acontece a concessão de US$ 1,3 milhão em apoio financeiro aos finalistas, sendo US$ 100 mil para organizações e US$ 25 mil para escolas, permitindo que projetos de alto impacto avancem mesmo sem vencer.

As inscrições são aceitas em sete idiomas -árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol- e as propostas devem comprovar resultados e atender aos critérios de impacto, inovação e inspiração da competição.

Na última edição duas empresas brasileiras venceram. A Stattus4 ganhou na categoria água com uma ferramenta que usa inteligência artificial para detectar vazamentos em redes de abastecimento. A Jade, aplicativo para diagnóstico e tratamento de crianças com transtorno do espectro autista, ganhou na categoria saúde.

Criado pelos Emirados Árabes Unidos, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é a principal premiação global do país para inovação em sustentabilidade e ajuda humanitária. Ao longo de 18 edições, o prêmio já melhorou a vida de mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo.

"Ao defender a inovação em todas as suas formas -desde abordagens lideradas pela comunidade até tecnologias de ponta como a IA- o Prêmio apoia soluções que melhoram vidas e alcançam os mais vulneráveis", afirma Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da indústria e tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade.

As inscrições podem ser feitas no site e os vencedores serão anunciados em 2027.