RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Latam fez um pouso de emergência por volta das 16h30 no aeroporto de Ribeirão Preto (SP) depois que uma bateria portátil, também conhecida como power bank, explodiu a bordo.

Segundo apurou a reportagem, o voo LA3581 ia de São Paulo a Brasília quando o comandante desviou o voo para Ribeirão Preto, sob a alegação de fogo a bordo.

Pelo menos três pessoas tiveram de ser levadas ao pronto-socorro. Bombeiros do aeroporto atenderam a ocorrência em solo.

Procurada, a Latam não respondeu até a publicação desta reportagem. A RedeVoa, responsável pela gestão do aeroporto, também não comentou.

Até 17h, os bombeiros seguiam realizando atendimento no local.