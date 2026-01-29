RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos morreu nesta quinta-feira (29) após ser mordido por um tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. A morte foi confirmada pelo governo estadual.

O litoral pernambucano tem 82 casos registrado de ataques de tubarão desde 1992.

O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão), da secretaria de Meio Ambiente do estado e de Fernando de Noronha, afirmou que a praia de Del Chifre, onde ocorreu o ataque, possui quatro placas que sinalizam o risco de alerta de ataque de tubarão.

Na praia é proibida a prática de surfe e esportes náuticos. Também há alerta para evitar banho de mar. A nota não esclarece se havia monitoramento de agentes no local.

O litoral de Pernambuco tem 150 placas de alerta para presença de tubarões. Treze delas estão em Olinda. Segundo o Cemit, Del Chifre é monitorada para registro de incidentes desde a década de 1990.

O adolescente foi mordido nas costas e chegou a ser levado para o hospital Tricentenário, em Olinda, mas não resistiu e morreu.

"A área costeira da Região Metropolitana do Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha tem uma série de ações voltadas à educação ambiental, pesquisa e monitoramento de incidentes com tubarões em andamento, num investimento de mais de R$ 5 milhões. Dentre eles, a retomada do edital de monitoramento de tubarões, com microchipagem, na Região Metropolitana, após 11 anos", disse a secretaria de Meio Ambiente em nota nas redes sociais.

O plano de monitorar a circulação de tubarões através de chip é aventado pelo governo desde 2023, quando três incidentes ocorreram em um intervalo de 15 dias --dois na praia dos Milagres, em Olinda, e outro na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Houve ataques a banhistas na praia de Del Chifre em 2006 e 2008, quando praticantes de esportes foram mordidos por tubarões.