SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um transformador em Higienópolis, no centro de São Paulo, deixou 40 residências sem luz na noite desta quinta-feira (29).

O incidente ocorreu por volta das 19h30 na rua Doutor Albuquerque Lins e foi gravado.

As imagens mostram uma sequência de estouros que dura cerca de 30 segundos. Há muitas faíscas. Nenhum pedestre passava pelo local.

Não chovia ou ventava no momento da explosão. A região central da capital paulista não registrou precipitação significativa nesta quinta.

A região tem muitas árvores, mas não há registro de incêndio.

Em nota, a Enel, distribuidora responsável pelo abastecimento elétrico na cidade, informa que suas equipes estão a caminho do local para realizar os reparos necessários e reestabelecer a energia nos imóveis afetados.