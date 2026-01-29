SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chove forte em São Paulo na noite desta quinta-feira (29). Às 22h10, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos.

Imagens de radar meteorológico registram chuvas de até forte intensidade atuando na capital. Além de alagamentos, há condições para transbordamentos, rajadas de vento e quedas de árvores.

As próximas horas seguem com tempo instável na cidade, diz o CGE.

Uma área de baixa pressão atmosférica deve manter a condição de chuva forte pelo menos até esta sexta-feira (30). Durante o final de semana as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação diminui, segundo previsão.

A sexta deve começar com chuva fraca na madrugada, Sol entre muitas nuvens durante a manhã e probabilidade de chuva rápida e isolada. No decorrer da tarde as instabilidades ganham força, segundo previsão, elevando significativamente o potencial para formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Os termômetros variam entre mínima de 19 °C na madrugada e 25 °C no período da tarde. A umidade do ar fica elevada, com valores entre 65% e 95%.

No sábado (31), último dia do mês, é esperado céu com muitas nuvens e chuviscos no início da madrugada. No decorrer do dia, pode haver chuva rápida com baixo potencial para a formação de alagamentos. As temperaturas variam entre mínima de 19 °C na madrugada e 27 °C durante a tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 55%.