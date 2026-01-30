SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista morreu, nesta quinta-feira (29), após ser arrastado por uma enxurrada no município de Piracicaba, interior de São Paulo. A Defesa Civil informou que chegou a ser acionada, mas não foi possível realizar o salvamento da vítima.

O caso aconteceu na Avenida 31 de Março, no Bairro Santa Mônica. O Corpo de Bombeiros, que registrou o caso inicialmente como afogamento, também foi ao local. A equipe chegou a realizar uma reanimação cardiopulmonar (RCP), mas sem sucesso. O óbito foi constatado por um profissional do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Essa é a 14ª morte registrada no estado de São Paulo relacionada a temporais desde o início da operação SP Sempre Alerta, da Defesa Civil, em 1º dezembro. Só capital paulista, foram constatadas quatro mortes.

Os números constam de relatório do governo divulgado nessa segunda-feira (26), que contabilizou, antes dessa última ocorrência, 5 mortes por enxurradas ou enchentes, 3 por desabamento e 1 por deslizamento, além de 4 na categoria "outros". Na operação passada, de dezembro de 2024 a março de 2025 ?o período de chuva? foram 18.

Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que não há um cenário excepcional de chuvas neste ano, mas apontam para a falta de projetos para a retenção de água como parte do problema de drenagem. A gestão Ricardo Nunes (MDB) afirma ter investido R$ 9,3 bilhões no sistema de drenagem e diz já ter obras de absorção hídrica tanto em funcionamento como em vias de se concretizar.

A morte mais recente, até então, havia sido a de Romeu Maccione Neto, 75, que se afogou durante um temporal na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista, no domingo (25).

Pouco antes, em 16 de janeiro, o motorista de aplicativo Marcos da Mata Ribeiro, 68, e a costureira Maria Deusdete, 67, morreram após o carro onde estavam ser arrastado até o córrego do Morro do S, na Vila Andrade. Em 10 de dezembro, Claudineia Perri Castiglioni, 54, morreu atingida por um muro que caiu durante uma ventania.

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo mostram que janeiro acumula 211,2 milímetros de chuva até esta segunda, o equivalente a 82,4% dos 256,4 milímetros esperados para o mês.

Não é possível dizer que os temporais estão piores em 2026, diz a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim. Segundo ela, "a chuva de janeiro [no ano passado] caiu praticamente toda concentrada na última semana do mês".