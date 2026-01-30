SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada do fim de semana pode repetir as cenas de temporais vistas na cidade de São Paulo nos últimos dias, mas o calor pode diminuir, ao menos nesta sexta-feira (30).

Os termômetros da cidade devem ficar, na média, entre 19°C e 25°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva pode começar fraca ainda na madrugada desta sexta, e o céu terá sol entre nuvens.

A área de instabilidade ganha força durante a tarde, com aumento das chances de alagamentos e deslizamentos. A cidade é afetada por uma área alonga de baixa pressão atmosférica, chamada de cavado, que mantém a chuva ao menos até esta sexta-feira, segundo o CGE.

No sábado (31), a chance de chuva diminui e os termômetros sobem um pouco mais. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê mínima de 19°C e máxima de 26°C e pancadas ao longo do dia.

No domingo (1º), a máxima pode chegar a 28°C, e o instituto também indica a chance de granizo.

ALERTA DO INMET PARA ESTA SEXTA-FEIRA

A cidade de São Paulo, assim como a maior parte do estado, está sob aviso de perigo de tempestade, de acordo com o Inmet. A previsão é de chuva que pode ficar entre 50 milímetros e 100 milímetros ao longo do dia, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

O aviso, que está no segundo de três níveis do Inmet, também vale para parte de Minas gerais, como as regiões de Juiz de Fora, Lavras e Varginha, e do Rio de Janeiro, do sul do estado à região serrana.