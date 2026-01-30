SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos morreu após ser atingido por um raio em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na tarde desta quinta-feira (29)

Fabricio de Oliveira Rodrigues caminhava com amigos na avenida Beira Mar quando foi atingido. As informações foram dadas por testemunhas ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

Guarda-vidas prestaram os primeiros socorros ao homem, que teve uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram chamadas para a ocorrência e levaram o homem ao hospital.

Morte de Fabrício foi constatada no hospital. Nenhuma das outras pessoas que estavam com ele no momento do incidente ficou ferida.

Corpo do homem vai ser enterrado hoje no Cemitério Municipal de Tramandaí. Fabrício era trabalhador da coleta de lixo da cidade e deixa duas filhas.