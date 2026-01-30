O quinto episódio inédito da temporada de estreia da série Olhar Brasil, produção documental com dez programas apresentada pela, revela o Caminho do Peabiru, trilha ancestral que cruza o continente do litoral do Oceano Atlântico ao Pacífico.

A obra do canal público traça um panorama sobre a história, as belezas naturais e os mistérios desse sistema de vias pré-colombianas que atravessa a América do Sul. Importante referência cultural para o turismo de aventura, a rota inclui rios, praias e montanhas da região de Mata Atlântica. O legado da etnia indígena guarani na conservação ambiental manteve o ecossistema preservado.

O seriado mostra o percurso sagrado para esses povos em cidades de Santa Catarina e do Paraná, com destaques para os ramais que passam pelos municípios de Barra Velha e Pitanga, respectivamente. O novo documentário da sequência, desenvolvido pela TV UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, recorda quem foram os exploradores europeus Aleixo Garcia e Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

O Caminho do Peabiru tem importância mística para os povos originários ao seguir o trajeto do sol no firmamento celeste pelo qual guaranis fizeram migrações há milênios em jornadas de espiritualidade e purificação. Esse deslocamento associa o passado de interação e histórias dos andinos com a complexa e sofisticada cultura dos indígenas nas mais remotas áreas do continente. Uma das tradições da região é utilizar a mesma rota como ida e volta.

Com foco na riqueza das manifestações populares e no potencial turístico no país, Olhar Brasil é resultado da primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A série original tem como finalidade fortalecer o audiovisual do país ao potencializar características singulares de vários destinos turísticos nas cinco regiões do território brasileiro. Com sotaques variados, a obra mostra paisagens, histórias e modos de vida que valorizam a biodiversidade e os ecossistemas tipicamente nacionais. O programa está no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Viagem por passagens rústicas dos povos originários

A fascinante e épica história do Caminho do Peabiru pauta a série Olhar Brasil com a participação de especialistas no tema como a jornalista Rosana Bond, o historiador José Carlos Fagundes, a bióloga Gabriela Klein, o arqueólogo Igor Chymz e o cacique Teófilo Gonçalves Karay, da terra indígena guarani no Morro dos Cavalos, além de pescadores e moradores da região pela qual o percurso segue, bem como entusiastas no tema, como Clemente Gaioski.

A exploração da série parte do rio Itapocu na cidade de Barra Velha. A produção ainda destaca a Ponta do Sambaqui, em Florianópolis, e o município de Palhoça, onde fica a terra indígena Guarani no Morro dos Cavalos, povoado que preserva a herança da cultura vinculada às origens do Peabiru.

O jornalista e pesquisador Carlos Dominguez dirigiu essa edição inédita do seriado. "Foi um desafio adequar a ancestral história do Caminho do Peabiru para um programa de audiovisual. Buscamos salientar a importância do legado dos povos indígenas guaranis e da sua cultura. A opção de falar com pessoas que hoje vivem e se relacionam com a memória do Peabiru permitiu a aproximação com a realidade das dificuldades de preservação do patrimônio arqueológico no país", explica o realizador.

"A ideia era destacar o imenso potencial do Caminho do Peabiru como forma de integrar povos e culturas, fazendo um resgate da harmonia que as civilizações nativas tinham com o meio ambiente. Queremos deixar uma mensagem de valorização do bioma e dos povos originários", finaliza.

O sistema milenar de vias que liga o litoral do Atlântico ao Pacífico, pela Cordilheira dos Andes, tem mais de quatro mil quilômetros de um caminho anterior à chegada dos europeus na América. A rústica trilha cruza o continente ao conectar diferentes aspectos culturais.

O ramal apresentado no documentário do seriado da TV Brasil segue o percurso que sai de Santa Catarina e passa pelo Paraná para depois seguir rumo aos países vizinhos Bolívia e Peru. A rota era uma das passagens mais fáceis de avançar e configurava o menor caminho até o interior do continente.

(foto)

Primeiros europeus na rota pelo interior do continente

O seriado Olhar Brasil aborda a entrada dos primeiros europeus que ingressaram no litoral catarinense pela foz do rio Itapocu, como a epopeia do português Aleixo Garcia e a odisseia do espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

A produção esclarece quem foi Aleixo Garcia, primeiro branco a trilhar o Caminho do Peabiru no século 16. A série revela a saga do explorador português que naufragou no norte de Santa Catarina, viveu oito anos com os guaranis até seguir jornada pela rota até os limites do Império Inca. Já o espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca iniciou a aventura pelo sertão brasileiro por meio dessa direção poucos anos depois.

O programa em cartaz na TV Brasil destaca como a etnia utilizou o percurso estimulada pela caça e pesca, mas principalmente pela crença religiosa de uma terra sagrada que forçou o deslocamento do povo para o litoral.

Preservação de espécies ameaçadas de extinção

Ainda nesta edição, a série Olhar Brasil visita o Parque Municipal Caminho do Peabiru, em Barra Velha, no estado de Santa Catarina. O espaço mantém rara área de preservação de floresta de restinga em que os turistas podem admirar a paisagem vista pelos antigos exploradores e ter contato com a fauna e a flora. Armadilhas fotográficas capturaram imagens de animais que têm hábitos noturnos.

Na unidade de conservação, aberta oficialmente em 2022, foram identificadas espécies ameaçadas de extinção como a árvore olandi, também conhecida como guanandi; o pássaro tiê-sangue e mamíferos como o furão e o gato-maracajá. Também conta com duas trilhas ecológicas para uso da população e recebe estudantes para atividades de educação ambiental.

Inscrições rupestres no interior do Paraná

A produção audiovisual sobre o Caminho do Peabiru reencontra trechos até hoje mantidos no interior do estado do Paraná, no município de Pitanga, um dos locais com mais evidências sobre essa história, como marcos de pedras e gravuras rupestres. Essas inscrições sinalizam a via até a antiga Cidade Real do Guairá, na fronteira com o Paraguai.

Os vestígios originais sobre a rota ajudam a desvendar mistérios do Peabiru em que apresentam indicações na pedra de nascentes e afluentes. As pesquisas cartográficas e documentais sobre o trajeto descritas em diários por Álvar Núñez Cabeza de Vaca relatam traçados da época.

Respeito ao regionalismo

O seriado foi desenvolvido a partir do edital lançado pela EBC em 2024 que recebeu 36 inscrições. Cada um dos dez episódios de Olhar Brasil atende às linhas temáticas da chamada pública relacionadas ao fomento do turismo retratado na produção original.

Os destinos da temporada são a Serra da Capivara, no Piauí; o Quilombo Kalunga, em Goiás; o município de Guarapari, no litoral do Espírito Santo; as Serras Gerais, no sudeste de Tocantins; o Caminho do Peabiru, que ocupa diversos estados; a romaria do Muquém e a Congada de Santa Efigênia, em Goiás; o oásis do Canindé de São Francisco, em Sergipe; a Chapada dos Veadeiros, em Goiás; a gastronomia catarinense em Florianópolis; e o turismo sustentável do Novo Airão, no Amazonas.

Com profundidade, respeito e beleza, o seriado reforça a diversidade regional brasileira ao ampliar o alcance das vozes locais. Com narração dos profissionais das emissoras parceiras, o programa Olhar Brasil é contado por quem vive em cada território, o que fortalece a pluralidade do canal público.

Os episódios percorrem diferentes lugares para apresentar desde patrimônio arqueológico até experiências de turismo comunitário e gastronômico, com a valorização das rotas de aventura, além do conteúdo histórico e das tradições regionais.

Processo criativo

O diretor da série Olhar Brasil, Manoel Borges, explica o caráter colaborativo da iniciativa e o respeito à visão local das emissoras. Ele aborda as escolhas estéticas até os desafios de manter coesão visual e narrativa em um projeto realizado de forma participativa.

"A intenção da série é evidenciar a pluralidade de olhares. A Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) reúne perfis de emissoras extremamente diversas. Saber extrair o melhor de cada um desses perfis foi um processo enriquecedor", explica.

Manoel Borges reforça a dinâmica de trabalho. "O desenvolvimento de uma coprodução carrega, por natureza, uma lógica de decisão horizontal durante o processo criativo. Conseguimos estabelecer um início coletivo e norteador e, posteriormente, avançar para atendimentos personalizados que respeitaram o regionalismo de cada proposta", afirma.

Lista de episódios com os destinos da série Olhar Brasil

Parque Nacional Serra da Capivara: o nosso patrimônio da humanidade TV Caatinga/UNIVASF Turismo Comunitário no Quilombo Kalunga: Resistência e Sustentabilidade UnBTV Guarapari Surpreendente: areias medicinais e diversidade marinha TV Guarapari Serras Gerais: Cachoeiras cristalinas e cavernas misteriosas UFT TV Peabiru: o caminho ancestral de beleza e mistério TV UFPEL Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia TV UFG Canindé de São Francisco: o oásis no sertão nordestino TV UFS Chapada dos Veadeiros: um Paraíso no Coração do Brasil UEG TV A Magia em Floripa: Cidade Criativa em Gastronomia TV UFSC Turismo Sustentável do Novo Airão TV Encontro das Águas

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Olhar Brasil - sábado, dia 31/1, às 18h30, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

Caminho do Peabiru | Olhar Brasil | TV Brasi