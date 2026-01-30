SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As notas de corte do Sisu 2026, principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, alcançaram níveis mais altos dos últimos três anos em cursos de alta concorrência, como medicina, engenharias, direito e tecnologia da informação.

Os dados têm como base as listas finais divulgadas com o resultado individual dos estudantes nesta quinta-feira (29). Em medicina na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), um dos cursos mais tradicionais do país, a nota mínima em ampla concorrência subiu 10,07 pontos em relação ao Sisu 2025. Em direito na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o aumento foi de 10,02 pontos.

Especialistas ouvidos pela reportagem apontam como principal causa do aumento a mudança no regulamento do sistema de seleção federal, que passou a permitir o uso da melhor nota entre as três últimas edições do Enem, de 2023, 2024 e 2025.

Com isso, cresceu o número de candidatos disputando vagas com pontuações elevadas, o que pressionou as linhas de corte, sobretudo nos cursos com demanda mais concentrada.

Um exemplo é a graduação inteligência artificial da UFG (Universidade Federal de Goiás). Neste ano, os candidatos precisaram alcançar 846,72 pontos para passar. Em um contexto de menor oferta de vagas após a retomada do vestibular próprio da instituição, a nota mínima é apenas um pouco maior que o primeiro colocado no curso obteve na edição anterior, 845,70.

A elevação, porém, não se restringiu aos cursos mais disputados. Graduações que tradicionalmente encerram o processo seletivo com notas entre 600 e 700 pontos também registraram aumentos em relação a edições anteriores, ainda que de forma mais moderada.

Procurado, o MEC (Ministério da Educação) afirmou à reportagem que a possibilidade de candidatos de edições anteriores do Enem concorrerem novamente amplia o universo de participantes do Sisu e aumenta a probabilidade de preenchimento das vagas ofertadas.

Segundo a pasta, o programa é um instrumento de democratização do acesso ao ensino superior e contribui para o melhor aproveitamento da estrutura acadêmica das universidades públicas. A pasta do governo Lula (PT) acrescenta que outras instituições públicas de ensino superior já adotam, em seus processos seletivos próprios, o uso de mais de uma edição do exame.

Para o orientador do curso pré-vestibular Oficina do Estudante, Alfredo Terra Neto, a dinâmica do Sisu passou a se assemelhar à de um leilão. "Com mais notas altas disponíveis, as pontuações foram inflacionadas", afirma. Segundo ele, em alguns institutos federais, cursos fora do topo tradicional tiveram aumentos ainda maiores, como administração, engenharia elétrica e logística, com altas superiores a 38, 46 e até 54 pontos.

A mudança no Sisu 2026 já havia sido recebida com preocupação por parte dos vestibulandos, que temeram aumento da concorrência e a participação de estudantes já matriculados em universidades tentando trocar de curso. A avaliação da redação, considerada mais rigorosa neste ano por parte dos candidatos e dos professores, seria um dos fatores para a disputa mais acirrada.

Questionado anteriormente pela Folha de S.Paulo sobre esse ponto, o presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem, Manuel Palacios afirmou que não há risco de prejuízo aos participantes. Segundo ele, como a matriz de correção e o gênero textual não sofreram alterações, os resultados são comparáveis entre si e seguros para uso no processo seletivo.

No Bernoulli Educação, a alteração também gerou preocupação entre concluintes do 3º ano do ensino médio, que se veem em desvantagem frente a candidatos com mais de uma nota válida. O diretor executivo das unidades escolares, Marcos Ragazzi, afirma que a expansão do Sisu e a dinâmica de realocação ao longo da semana de inscrições também contribuíram para a elevação das notas.

Além da mudança no regulamento, outros fatores influenciaram o resultado. O professor e consultor de currículo nacional do ensino médio da Rede Eleva, Rafael Cruz, afirma que o desempenho dos estudantes em matemática foi ligeiramente superior ao do ano passado, o que puxou as médias finais. Ele também cita alterações nos critérios de bonificação adotados por algumas universidades.

Decisões locais ajudaram a explicar altas específicas. Na UFU (Universidade Federal de Uberlândia), onde medicina e engenharia aeronáutica figuram entre as maiores notas do país, o avanço está ligado à alteração dos pesos das provas do Enem no cálculo da nota final, com maior valorização da redação e de ciências da natureza.

Para quem está na lista de espera, a expectativa é de acomodação. O diretor pedagógico do ensino médio da Rede Alfa CEM Bilíngue, Rafael Galvão, diz acreditar que parte da elevação é artificial e deve recuar nas chamadas subsequentes. "É improvável que estudantes já matriculados abandonem o curso para tentar uma troca", afirma.

VEJA OS CURSOS COM MAIOR NOTA DE CORTE NO SISU 2026

Curso - Faculdade - Turno - Nº de vagas - Tipo de vaga* - Nota de corte 2026 - Nota de corte 2025 - Nota de corte 2024

Medicina - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Integral - 8 - AC - 865,30 - 856,44 - Sem vagas

Inteligência artificial - Universidade Federal de Goiás - Integral - 7 - AC - 846,72 - 811,01 - 795,11

Medicina - Universidade Federal de Uberlândia - Integral - 30 - AC - 842,57 - 799,27 - 803,22

Medicina - Universidade Federal de Uberlândia - Integral - 4 - EP - 836,07 - 790,52 - 792,23

Engenharia aeronáutica - Universidade Federal de Uberlândia - Integral - 9 - AC - 834,91 - 800,88 - 809,09

Engenharia aeronáutica - Universidade Federal de Uberlândia - Integral - 1 - EP - 834,07 - 799,66 - 785,5

Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 96 - AC - 833,86 - 823,79 - 831,87

Engenharia da Computação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Integral - 4 - AC - 829,76 - 823,38 - 826,18

Engenharia de computação e informação - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 16 - AC - 827,86 - 807,50 - 813,1

Medicina - Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis) - Integral - 15 - AC - 827,78 - 820,60 - 823,84

Engenharia de software - Universidade Federal de Goiás - Noturno - 7 - AC - 827,37 - 799,89 - 803,5

Inteligência artificial - Universidade Federal de Goiás - Integral - 1 - EP - 827,11 - 792,69 - 773,84

Medicina - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Integral - 15 - AC - 826,99 - 818,14 - 826,28

Medicina - Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Integral - 25 - AC - 823,81 - 819,92 - 823,26

Sistemas de informação - Universidade Federal de Pernambuco - Integral - 50 - AC - 823,65 - 806,86 - 802,49

Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 17 - EP - 821,22 - 812,62 - 821,21

Engenharia de computação e informação - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 2 - EP - 820,99 - 784,83 - 795,28

Engenharia de software - Universidade Federal de Goiás - Noturno - 1 - EP - 819,20 - 773,40 - 774,36

Medicina - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Macaé) - Integral - 28 - AC - 819,04 - 812,26 - 817,79

Engenharia de computação - Universidade Federal de São Carlos - Integral - 15 - AC - 818,89 - 807,48 - 812,85

Medicina - Universidade Federal de Santa Catarina (Curitibanos) - Integral - 7 - AC - 818,78 - Sem vagas - Sem vagas

Medicina - Universidade Federal de Minas Gerais - Integral - 160 - AC - 818,50 - 812,48 - 812,8

*AC (ampla concorrência) ou EP (reserva de vagas para alunos de escolas públicas)

VEJA OS CURSOS DE DIREITO COM MAIOR NOTA DE CORTE NO SISU 2026

Curso - Faculdade - Turno - Nº de vagas - Tipo de vaga - Nota de corte 2026 - Nota de corte 2025 - Nota de corte 2024

Direito - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Integral - 1 - AC - 802,97 - 807,43 - 773,01

Direito - Universidade Federal de Goiás - Matutino - 14 - AC - 794,92 - 773,99 - 772,61

Direito - Universidade Federal de São Paulo - Integral - 24 - AC - 792,49 - 780,28 - 780,11

Direito - Universidade Federal de São Paulo - Noturno - 24 - AC - 788,51 - Sem vagas - Sem vagas

Direito - Universidade Federal do Paraná - Matutino - 10 - AC - 788,46 - 779,72 - 774,72

Direito - Universidade Federal do Ceará - Integral - 50 - AC - 787,52 - 774,00 - 775,14

Direito - Universidade Federal de Goiás - Noturno - 14 - AC - 786,56 - 760,78 - 761,03

Direito - Universidade Estadual de Londrina - Vespertino - 1 - AC - 785,90 - 763,70 - 755,68

Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 172 - AC - 784,68 - 777,29 - 775,63

Direito - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Três Lagoas) - Integral - 1 - AC - 784,46 - 760,11 - 772,72

Direito - Universidade Federal de Minas Gerais - Matutino - 100 - AC - 783,14 - 773,02 - 769,48

*AC (ampla concorrência) ou EP (reserva de vagas para alunos de escolas públicas)

VEJA OS CURSOS DE PSICOLOGIA COM MAIOR NOTA DE CORTE NO SISU 2026

Curso - Faculdade - Turno - Nº de vagas - Tipo de vaga* - Nota de corte 2026 - Nota de corte 2025 - Nota de corte 2024

Psicologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Noturno - 1 - AC - 790,62 - 768,00 - 762,42

Psicologia - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Integral - 1 - AC - 789,16 - 772,74 - 780,57

Psicologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Integral - 3 - AC - 779,94 - 761,62 - 764,36

Psicologia - Universidade Federal de Goiás - Integral - 5 - AC - 777,60 - 751,42 - 750,23

Psicologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Integral - 86 - AC - 777,18 - 770,43 - 769,43

Psicologia - Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis) - Integral - 13 - AC - 773,64 - 773,80 - 770,51

Psicologia - Universidade Federal de Uberlândia - Integral - 20 - AC - 772,79 - 740,78 - 745,8

Psicologia - Universidade Federal de Goiás - Integral - 1 - EP - 771,96 - 732,09 - 742,92

Psicologia - Universidade Federal do Paraná - Integral - 7 - AC - 771,54 - 764,94 - 765,92

Psicologia - Universidade Federal de Minas Gerais - Matutino - 66 - AC - 771,06 - 761,90 - 758,38