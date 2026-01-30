SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar à paisana foi morto nesta quinta-feira (29) a tiros por colegas após uma discussão com um vizinho em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Cabo Elias Fernandes. 40, teria atirado e matado um vizinho durante uma discussão. A briga teria começado porque o vizinho estava usando drogas em um beco ao lado da casa do policial, segundo informações preliminares.

A Polícia Militar foi acionada e agentes de dois batalhões foram até o local. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcelo José Prado, compareceram à ocorrência PMs do 20º BPM e do 33º BPM, batalhão no qual Elias trabalhava.

O cabo teria ignorado ordens para largar a arma e, em seguida, foi baleado. Segundo a Polícia Civil, os agentes não sabiam que Elias era PM quando atiraram.

Polícia vai analisar imagens das câmeras corporais dos PMs e das câmeras de segurança da rua para entender a dinâmica do crime. "Com essas imagens, vamos entender a dinâmica dos fatos e formalizar de forma justa a ocorrência", afirmou o delegado Marcelo José Prado.

Nome do homem que também morreu na ocorrência não foi divulgado. O caso é investigado pelo 1º DP de Carapicuíba.

A reportagem buscou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado internamente. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento