SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga foi morto a tiros por colegas na manhã de quinta-feira (29), em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, após discutir e atirar contra um homem.

Segundo a polícia, Elias Fernandes, 40, estava de folga e se envolveu em uma briga em uma adega na avenida Victório Fornazaro, no bairro Vila Azul

O agente teria sacado a arma e atirado diversas vezes contra um homem, que não teve a identidade divulgada.

Uma testemunha acionou a polícia em razão dos disparos. Os agentes, ao chegarem ao local, encontraram o PM com a arma em punho e deram ordem de parada, mas ele desobedeu e atirou contra os policiais militares, diz a SSP (secretaria da Segurança Pública).

Os agentes revidaram, de acordo com a pasta. O PM e o homem atingido por ele foram socorridos, mas morreram.

O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba como homicídio, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.

As polícias Civil e a Militar investigam as circunstâncias do caso.