SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) divulgou nesta sexta-feira (30) a lista geral de classificação dos aprovados no Vestibular 2026 e no processo seletivo Unesp-Enem, que usa a nota do exame federal. A consulta pode ser feita no site da Fundação Vunesp, responsável pelos dois processos.

Os candidatos também podem consultar o desempenho individual na "Área do Candidato", disponível no site da Vunesp.

As vagas do vestibular serão preenchidas em até oito chamadas. A seleção pelo Enem, que é inédita, terá quatro convocações. Em ambos os casos, as chamadas e a matrícula ocorrem exclusivamente pela internet, pelo Sisgrad (Sistema de Graduação da Unesp).

No vestibular, a primeira chamada foi divulgada às 10h desta sexta-feira. Os convocados devem realizar a matrícula virtual entre os dias 2 e 4 de fevereiro. A segunda chamada está prevista para 9 de fevereiro, com matrícula nos dias 9 e 10. As convocações seguem até a oitava chamada, marcada para 3 de março

Documentos exigidos para matrícula virtual (válidos para as duas modalidades)

- Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente

- Histórico escolar completo do ensino médio

- Foto recente, com fundo claro e sem acessórios que dificultem a identificação

Após a etapa online, os aprovados deverão fazer matrícula presencial, com entrega de documentos, na unidade da Unesp onde o curso é oferecido. As datas serão informadas após a análise da documentação enviada pela internet. A situação do candidato poderá ser acompanhada pelo Sisgrad.

Na modalidade Unesp-Enem, a primeira chamada também foi divulgada nesta sexta-feira, com matrícula virtual entre 2 e 4 de fevereiro.

A segunda chamada está prevista para 9 de fevereiro, a terceira para 12 e a quarta para 19 de fevereiro. Cursos que ainda tiverem vagas poderão convocar candidatos por meio de uma relação adicional, a partir de 25 de fevereiro.

O preenchimento das vagas segue a ordem de classificação por curso e sistema de inscrição. Caso ainda haja vagas remanescentes, elas poderão ser destinadas a novas chamadas do vestibular 2026, conforme o edital.

No vestibular tradicional, a Unesp ofertou 5.867 vagas, disputadas por 65.208 candidatos. Na seleção via Enem, foram 729 vagas, com 43.889 inscritos.