SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador Júlio Mamute acusou uma academia de Santo André, na Grande São Paulo, de negar a matrícula dele para aulas de natação. Mamute, como é conhecido nas redes sociais, pesa 200 quilos e já emagreceu mais de 100 quilos.

Mamute disse que teve a matrícula rejeitada devido ao seu quadro de obesidade. Em um vídeo, publicado no dia 23, ele explicou que fez uma aula experimental de natação em uma academia, com o custo de R$ 50, e teve a inscrição recusada. Ele buscava um novo local após o fechamento do espaço onde praticava a atividade anteriormente.

Ele relatou ter perdido mais de 100 kg, sendo 80 deles ao fazer natação. O influenciador disse ter se sentido envergonhado ao ter a matrícula recusada no local, que não citou o nome. Porém, internautas apontaram ser a Academia Horizon, no bairro Campestre, que se manifestou e negou discriminação (veja mais abaixo).

Segundo Mamute, o espaço tem estrutura, não tem escada, o piso não é escorregadio e é de fácil acessibilidade. Ele explicou que a sua dificuldade seria na saída da piscina: "Mas nada que eu não consiga fazer e eu deixei isso claro". O vídeo do relato ultrapassou um milhão de visualizações no Instagram.

"Um local que promove saúde merece julgar e escolher quem está tentando mudar de vida? Não foi por causa da minha saúde, nem porque eu não sei nadar. (...) Eu vou vencer a obesidade. Rejeitando-me em academia, qualquer lugar, não interessa. A minha liberdade de ir e vir, estar em qualquer local sem nenhum tipo de discriminação vai acontecer porque eu vou vencer esse monstro", disse.

Na terça-feira (27), o influenciador divulgou ter registrado um boletim de ocorrência contra a academia. "A gente fez o que precisava fazer", declarou Mamute. A reportagem procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para confirmar o registro. O texto será atualizado em caso de resposta.

Em 31 de dezembro, Mamute participou da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. O percurso, que passa por pontos icônicos da capital paulista, tem 15 quilômetros. Ele fez a prova em 6 horas e 40 minutos e recebeu o apoio de diversos corredores. "Agradeço demais a todos que apoiaram. Obrigado aos milhares que torceram, muitos ao vivo, acompanharam a saga até a chegada", escreveu.

ACADEMIA NEGA DISCRIMINAÇÃO

Após a repercussão, a Academia Horizon divulgou nota e negou qualquer discriminação. No texto, divulgado no Instagram, o estabelecimento disse que, na aula experimental, ficou evidente "dificuldades que comprometeriam a segurança [do influenciador] na atividade". Eles afirmam que, após a aula, houve uma "conversa transparente" em que Mamute foi informado que, no momento, não seria possível dar continuidade à matrícula sem riscos à integridade física dele.

Estabelecimento também lamentou caso a situação tenha gerado desconforto ou tenha "sido interpretada de outra forma". Eles pediram desculpas por qualquer mal-entendido e ainda repudiaram ataques direcionados à equipe da academia, acrescentando que medidas legais serão adotadas se as ações persistirem.

"Reforçamos de forma clara que a decisão não teve qualquer relação com preconceito, mas, sim, com responsabilidade, cautela e cuidado com a saúde e a segurança do próprio visitante. (...) Seguimos comprometidos com a melhoria contínua, sempre buscando evoluir para acolher mais pessoas, com respeito, responsabilidade e segurança", afirma a nota.

A reportagem tenta contato com a academia. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.