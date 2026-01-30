SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação), liberou nesta sexta-feira (30) a emissão da declaração de conclusão do ensino médio para os estudantes que participaram do Enem 2025.

Com o documento, os candidatos poderão realizar a pré-matrícula nas universidades em que foram aprovados no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 e em programas federais, como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Segundo o Inep, para acessar a declaração o participante deve entrar na Página do Participante, disponível no site do Enem.

Entre os requisitos mínimos para a obtenção da declaração, o estudante deve ter pontuação mínima igual ou superior a 450 pontos em cada área do conhecimento ?matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas?, 500 pontos na redação e ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

A declaração e a certificação só serão disponibilizados aos candidatos que tenham alcançado os critérios exigidos e que cumpram os pré-requisitos das instituições de ensino onde foram aprovados.

De acordo com o Inep, a emissão do certificado será feita na plataforma "Certificado Digital" a partir do 2 de março. Até lá, os estudantes poderão utilizar a declaração de conclusão do ensino médio.

A possibilidade de utilizar o resultado do exame como forma de certificação foi retomada no Enem 2025, após ter sido suspensa em 2017.

A liberação da declaração acontece após queixas dos estudantes, que relataram falta de informações e dificuldades no processo de emissão da declaração nas redes sociais.

Inicialmente, a emissão do certificado deveria ser feita em unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou em instituições estaduais conveniadas, mediante apresentação da documentação exigida.