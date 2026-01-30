Artistas de destaque da música pernambucana e nacional compõem a programação dos três dias do evento. Sobem ao palco nomes como Natanzinho Lima, Lia de Itamaracá, Gaby Amarantos, Thiaguinho, É o Tchan e Xanddy Harmonia.
A edição de verão do Pernambuco Meu País está inserida no calendário turístico e cultural do estado. Em dezembro do ano passado, o festival passou por Camaragibe e pelo Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife, além de integrar a programação do réveillon em Jaboatão dos Guararapes. No início de janeiro, a iniciativa avançou para São José da Coroa Grande e contou com exibição da TV Brasil Internacional.
Confira abaixo a programação
Início das transmissões pela TV Brasil Internacional a partir das 20h.
30/01 Sexta-feira
18h Coco Chinelo de Iaiá
19h Carlinhos Bala
20h30 Douglas Leon
22h30 Caninana
00h30 Natanzinho Lima
DJ Luan Sobral nos intervalos
31/01 Sábado
18h Coco de Mulheres
19h Lia de Itamaracá
20h30 Gaby Amarantos
22h30 Raphaela Santos
00h30 Thiaguinho
DJ Vibra nos intervalos
01/02 Domingo
16h30 Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba
17h40 Almir Rouche
19h40 Ara Ketu
21h40 É o Tchan
23h40 Xanddy Harmonia
DJ Ari Falcão nos intervalos
Sobre a TV Brasil Internacional
A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo. Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.
As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fuso horários no mundo. O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube @tvbrasilinternacional e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS.
