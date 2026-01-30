SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um mercado de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, foi interditado após uma fiscalização encontrar alimentos impróprios para consumo no local.

Vistoria da Polícia Civil foi feita após denúncia de clientes do Supermercado Paraíso. O estabelecimento, que também se apresenta como açougue e padaria, foi vistoriado na manhã desta quinta-feira (29).

Entre os problemas encontrados pela vigilância estava a presença de animais em locais de armazenamento dos alimentos. A vistoria também identificou carne mal armazenada e mercadorias vencidas nas prateleiras.

Mulher de 37 anos que se apresentou como proprietária do mercado foi presa em flagrante. Ela foi autuada por crime contra relações de consumo, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Insumos foram apreendidos pela polícia e a perícia foi acionada para o local. O nome da mulher presa não foi divulgado pela polícia. A reportagem contatou o advogado da dona do estabelecimento para saber se há um posicionamento sobre a operação e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço será atualizado se houver posicionamento.