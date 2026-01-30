SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação interestadual contra o PCC cumpre mandados de prisão em São Paulo nesta sexta-feira (30).

Dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão foram emitidos. A operação Sintonia Cariri investiga envolvimento de membros do PCC no Brasil com criminosos de dentro do estado nordestino.

Os mandados para o estado foram cumpridos nas cidades de São Bernardo do Campo e Sorocaba. Os nomes dos presos não foram divulgados pela polícia até o momento.

A reportagem buscou a Polícia Civil do Ceará para saber onde são cumpridos os outros mandados. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado quando houver posicionamento.