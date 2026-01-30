SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo saiu do estado de atenção para alagamentos em todas as regiões por volta de 00h10 desta sexta-feira (30), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A capital havia registrado chuvas fortes horas antes.

De acordo com a CGE, as chuvas de até forte intensidade que atuaram entre o final da noite de quinta-feira (29) e início da madrugada desta sexta perderam intensidade e deslocam-se para o litoral paulista.

O tempo segue instável nas próximas horas, variando entre chuvas fracas e eventuais pontos de até moderada intensidade, informou o órgão.

A Enel, por sua vez, registrou, na manhã desta sexta-feira (30), por volta de 6h24, 23.148 sem energia elétrica na Grande São Paulo. Apenas na capital, o número é de 18.622.

Mais cedo, 5h54, os números para a Grande são Paulo e capital eram, respectivamente, 29.926 imóveis sem energia elétrica e 24.839.

Na madrugada, por volta de 00h53, o registro chegou a bater 49.725 clientes sem luz, sendo 32.620 na capital.

Imagens de radar meteorológico chegaram a registrar na quinta chuvas de até forte intensidade atuando na capital. Além de alagamentos, havia condições para transbordamentos, rajadas de vento e quedas de árvores.

Até as 23h, o Corpo de Bombeiros tinha recebido três chamados para enchentes. As ocorrências foram na zona leste da capital e em São Bernardo.

A CGE informou, no entanto, que a madrugda desta sexta seguiu sem registro de chuvas. Os termômetros das estações meteorológicas do órgão na capital paulista apontam a temperatura média de 18ºC.

A sexta deve começar, segundo a CGE, com Sol entre muitas nuvens durante a manhã e probabilidade de chuva rápida e isolada. No decorrer da tarde, as instabilidades ganham força, segundo previsão, elevando significativamente o potencial para formação de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Os termômetros variam entre mínima de 19?°C na madrugada e 25?°C no período da tarde. A umidade do ar fica elevada, com valores entre 65% e 95%.

No sábado (31), último dia do mês, é esperado céu com muitas nuvens e chuviscos no início da madrugada. No decorrer do dia, pode haver chuva rápida com baixo potencial para a formação de alagamentos. As temperaturas variam entre mínima de 19?°C na madrugada e 27?°C durante a tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 55%.