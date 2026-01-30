SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem manteve a ex-companheira de 17 anos refém na manhã desta sexta-feira (30), na zona leste de São Paulo, e ameaçava matá-la. A Polícia Militar conseguiu deter o agressor, que foi baleado.

O caso ocorreu no bairro Cidade Tiradentes. O agressor, de 25 anos, mantinha a vítima em cárcere privado, com uma faca no pescoço, por não aceitar o fim do relacionamento, segundo a PM.

A área foi isolada e a PM iniciou as negociações, com o acionamento do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PM, durante as negociações, os agentes conseguiram convencer o homem a libertar a vítima.

Depois de libertar a adolescente, o agressor avançou contra as equipes policiais e foi atingido por disparo. Segundo a PM, ele apresentou um comportamento compatível com dinâmica conhecida como "suicide by cop" (suicídio por policiais, em tradução livre). Nesses casos, a pessoa age para ser baleada e morta pela polícia.

Ele foi socorrido e levado ao Hospital Sapopemba. Não ha informações sobre o estado de saúde dele.