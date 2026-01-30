SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de quatro anos, com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e não-verbal, desapareceu na tarde desta quinta-feira (29) na zona rural de Jeceaba (MG).

O sumiço da menina foi percebido por volta das 14h30 pela família. De acordo com os bombeiros, ela estava passando uma temporada na casa da avó quando desapareceu. A vítima não teve a identidade divulgada.

Quase 100 moradores da região se mobilizaram para encontrá-la, mas sem sucesso. Conforme o tempo foi passando, eles decidiram acionar a Polícia Militar, a Defesa Civil, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que começaram a procurá-la ainda na quinta.

A garota teria sido vista pela última vez próximo à residência da avó, em uma estrada que leva a uma mata. Durante a noite, equipes realizaram buscas com cão na região e usaram drones com câmeras térmicas para sobrevoar o local.

As buscas continuam nesta sexta-feira (30), mas socorristas alertam para a complexidade do caso. Segundo eles, a topografia da região é variada, com encostas íngremes e escorregadias, campos de pastagem e matas fechadas. Além disso, ocorrem chuvas intensas e intermitentes, dificultando a mobilização dos agentes.