RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um policial militar com 35 anos de serviço foi punido disciplinarmente por manter o bigode fora do padrão previsto pelo regulamento interno da Polícia Militar de Pernambuco.

O 2º sargento Samuel de Araújo Lima, atualmente lotado na CIATur (Companhia Independente de Apoio ao Turista), recebeu três dias de detenção após procedimento instaurado em outubro de 2025. Ele ainda não cumpriu a pena, já que aguarda notificação formal e está com recurso em andamento.

De acordo com a corporação, o militar descumpriu o padrão de apresentação pessoal previsto no Manual de Uniformes, que limita o comprimento do bigode até a linha do lábio superior. A PMPE afirmou ainda que a conduta foi reincidente, com advertências em maio, junho e outubro, e que houve orientações verbais anteriores antes da formalização do procedimento administrativo.

"Ressaltamos que situações dessa natureza normalmente são resolvidas após orientação, o que não ocorreu no presente caso, apesar das reiteradas advertências. Salientamos ainda que a foto que circula na imprensa não condiz com a apresentação que gerou a comunicação de descumprimento de norma interna, o que pode gerar uma falsa associação e estranheza pela punição aplicada", disse, por meio de nota.

A polícia acrescentou que a medida não retira o sargento do serviço, sendo apenas uma sanção administrativa prevista nos regulamentos internos da instituição.

Segundo o advogado Tiago Reis, que representa o militar, Samuel sempre utilizou o mesmo estilo de bigode, inclusive em eventos oficiais e solenidades da corporação.

"No caso em questão, a norma foi interpretada de maneira extremamente literal, levando à punição mesmo nos chamados "milímetros de diferença". Isso levanta uma questão jurídica séria: até que ponto a aplicação de uma regra estética pode ser considerada razoável, especialmente quando o comportamento não compromete a segurança, a operacionalidade ou a imagem pública da corporação?", questionou Reis em nota.

Ele citou que, em setembro de 2024, Samuel foi elogiado publicamente pelo comandante-geral da corporação após prender em flagrante um suspeito de latrocínio no Recife. O reconhecimento ocorreu em cerimônia no Quartel do Comando-Geral, onde o militar teria sido recebido com o visual agora contestado.

Na época, a PMPE teria divulgado o ato como exemplo de bravura. Conforme defesa, não houve questionamento em anos anteriores sobre a apresentação pessoal do sargento.