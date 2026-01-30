PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Ceará faz operação nesta sexta-feira (3) contra suspeitos de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital).

São cumpridos 25 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em sete cidades do estado. A ação também conta com a auxílio da Polícia Militar de São Paulo, que cumpre dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão nos municípios de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e Sorocaba, no interior do estado.

Os alvos da operação são investigados por crimes como homicídio e tráfico de drogas. A Polícia Civil do Ceará não confirmou quantas prisões já ocorreram até o momento.

Segundo a PM de São Paulo, informações apuradas pelo serviço de inteligência apontam que os suspeitos integram a organização criminosa.

O Ceará enfrenta um aumento na violência atribuído à expansão das atividades do PCC no estado. Segundo a secretaria estadual de segurança, foram registrados ao menos 219 casos de famílias que tiveram que deixar suas casas devido a ameaças de facções entre janeiro de 2024 e setembro de 2025.

Na quinta-feira (29), operação Impacto da Polícia Civil do Ceará, cumpriu 35 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Itapiúna, Morada Nova e Morrinhos, como parte de uma investigação contra uma facção de origem carioca.

De acordo com a polícia, 15 mandados de prisão foram cumpridos contra pessoas em liberdade e outros 20 contra alvos que já estão no sistema prisional, incluindo indivíduos com uso de tornozeleira.