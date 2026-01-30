SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um tubarão-cabeça-chata foi provavelmente o responsável pela mordida que matou o adolescente Deivson Rocha Dantas, 13, nesta quinta-feira (29) na praia de Del Chifre, em Olinda.

Lesão sofrida pela vítima aparenta ter sido feita por um animal dessa espécie. A análise foi feita hoje pelo Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões).

Animal tem comprimento entre três metros e três metros e meio. O cálculo foi feito com base no tamanho da mordida. A lesão, situada na coxa direita da vítima, apresentou 33 cm de diâmetro.

Espécie é muito comum na região metropolitana do Recife. A análise realizada pelos membros do Cemit identificou, ainda, duas características distintas no ferimento, sendo uma porção lisa e outra retalhada, padrão compatível com uma dentição do tipo "garfo/faca". Tal dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata.

Características geográficas do local do incidente também reforçam a hipótese. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que essa espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial.

ADOLESCENTE FOI SOCORRIDO, MAS NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS

Vítima, de 13 anos, foi socorrida por banhistas, mas não resistiu aos ferimentos do ataque. O adolescente foi encaminhado ainda no início da tarde para o Hospital do Tricentenário, também em Olinda, segundo nota divulgada pela unidade de saúde.

Médico que atendeu adolescente afirmou que ele sofreu parada cardiorrespiratória e chegou ao hospital já sem vida. "Infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo, (...) infelizmente não conseguimos fazer muito por ele", informou o médico Levy Dalton, à imprensa.

"Ele tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias no membro inferior, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito. Ele já chegou aqui na unidade sem vida", disse ainda Levy.

O jovem foi socorrido por pessoas que estavam no local. Em nota, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou que foi acionado às 14h21 para a ocorrência de "incidente envolvendo animal marinho". Mas, quando chegou ao local, a vítima já tinha sido socorrida.

Vídeo mostra adolescente sendo colocado em carro por moradores da região. Nas imagens, o jovem aparece sendo carregado por dois homens, enquanto outros moradores tentam chamar uma ambulância.

Circunstâncias do incidente estão sendo apuradas pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão. O órgão informou que Del Chifre é monitorada para registro de incidentes com tubarão desde a década de 1990. Segundo o Cemit, a praia foi incluída em decreto estadual de 1999 que estabelece a interdição de áreas para práticas de atividades náuticas "pelo seu alto risco de incidentes" com tubarões.

Cemit divulgou ainda que praia onde adolescente foi atacado tem placas que indicam possível presença de tubarões. Conforme o comitê, em todo o litoral de Pernambuco, foram instaladas 150 placas de sinalização sobre áreas sujeitas a incidentes com tubarão. Dessas, 13 estão localizadas em Olinda e outras quatro na praia de Del Chifre.

Representantes do governo de Pernambuco estiveram no Hospital Tricentenário. Ainda segundo a Semas, autoridades prestam apoio à família do adolescente e coletam mais informações sobre o caso.

HISTÓRICO DE ATAQUES POR TUBARÃO NA REGIÃO

O último ataque registrado na praia de Del Chifre foi em fevereiro de 2023. Na ocasião, um surfista de 32 anos ficou internado em estado grave após ser atacado pelo animal. Ele foi socorrido por banhistas que estavam no local. O homem sofreu ferimentos graves na perna esquerda, mas se recuperou.

Histórico de ataques de tubarão em Pernambuco. Desde 1992, quando começaram a ser contabilizados, foram notificados 80 registros de incidentes, sendo 67 no Grande Recife e 13 em Fernando de Noronha. Os dados são do CEMIT (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões). Nesse mesmo período, há o registro de 26 mortes.

PERNAMBUCO DEVE RETOMAR MONITORAMENTO DE TUBARÕES NO LITORAL

Governo de Pernambuco anunciou que voltaria a monitorar tubarões no litoral do estado. Em janeiro deste ano, a gestão estadual informou que lançaria um edital para acompanhar, com uso de microchips, o comportamento dos animais e os locais por onde eles circulam. O objetivo do projeto é evitar novos ataques.

O foco principal das ações será o trecho prioritário de aproximadamente 33 km de praias, entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Olinda. O investimento será de até R$ 1.052.000,00, com duração de 24 meses, segundo o edital. As propostas podem ser enviadas até 2 de março.

Medida foi anunciada após ataque no arquipélago de Fernando de Noronha. A advogada Tayane Cachoeira Dalazen, 36, foi mordida por um tubarão-lixa na perna e socorrida com ferimentos leves. O caso aconteceu no início do mês.

Atualmente, o rastreamento contínuo de tubarões ocorre apenas no arquipélago, em uma parceria entre o governo estadual e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Com o novo edital, os trabalhos serão ampliados para todo o litoral continental, permitindo a geração de dados atualizados sobre a presença de tubarões, mapeamento de zonas de risco e aprimoramento de segurança e comunicação nas praias.