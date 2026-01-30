SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta sexta-feira (30) a inscrição de 627 blocos para o Carnaval de rua de São Paulo, que inicia no próximo dia 7 e se estende pelo Carnaval e acaba em 22 de fevereiro.
O número de inscrições é maior do que o ano passado, segundo a gestão, quando foram contabilizados 601 blocos. O patrocínio de R$ 30,2 milhões, fechado com a Ambev, também é maior do que no Carnaval passado, quando foram captados R$ 27,8 milhões.
Apesar do aporte recorde, organizadores têm reclamado de falta de acesso a verba de patrocinadores, e blocos icônicos do Carnaval paulistano acenaram com a possibilidade de não desfilarem neste ano, como o Tarado Ni Você e o Pagu. Já o Sargento Pimenta afirmou que não irá desfilar.
Entre os obstáculos citados, está a concorrência com megablocos, com apresentação de artistas famosos. Um deles leva o nome de uma marca de cerveja da empresa patrocinadora oficial do Carnaval de rua da cidade, que confirmou a presença do DJ Calvin Harris.
Foi anunciado também blocos com a apresentação da cantora Ivete Sangalo, pela primeira vez no Carnaval de rua paulistano.
Segundo o prefeito, o recurso para o bloco da patrocinadora oficial não faz parte dos R$ 30,2 milhões pagos à prefeitura para custear a estrutura do Carnaval de rua. "Todos esses artistas tiveram a iniciativa de buscar patrocínio", disse o prefeito.
O presidente da SPTuris, Gustavo Pires, afirmou que este ano foi registrado recorde de inscrições de blocos, indício de que não há dificuldade para a viabilização dos desfiles. "É o ano com menos desistência", disse Pires. "Os blocos estão se viabilizando mais", continuou.