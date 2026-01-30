SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Insper passará a vetar o uso de celulares em sala de aula nos cursos de graduação a partir deste semestre -as aulas começam na próxima semana. A medida vale para todos os alunos da instituição e não se aplica à pós-graduação.

A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (29) por e-mail aos estudantes. Segundo o texto, celulares e outros dispositivos eletrônicos não poderão ser usados durante as aulas, salvo quando houver autorização do professor para atividades diretamente ligadas ao conteúdo ou à gestão da classe

A nova orientação foi noticiada inicialmente pelo jornal O Estado de S.Paulo e confirmada pela Folha. De acordo com o Insper, a medida foi influenciada pela Lei nº 15.100, de 2025, que proibiu o uso de celulares em escolas da educação básica em todo o país.

A faculdade afirma que a restrição responde aos impactos do uso frequente de smartphones na atenção dos alunos e na dinâmica das aulas, relatado por docentes da instituição ao longo dos últimos semestres.

O Insper cita também evidências de pesquisas recentes para respaldar a decisão. Os estudos associam a limitação do acesso ao celular em sala a melhora no desempenho acadêmico.

Com a mudança, caberá ao professor intervir quando o uso do celular afetar o andamento da aula. A política não inclui recolhimento dos aparelhos nem punições automáticas aos alunos.

Notebooks e tablets continuarão liberados, assim como a utilização pontual do celular para fins pedagógicos.