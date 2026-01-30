SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira (30) em um edifício comercial localizado na avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, no Jardim Paulista zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

No mesmo endereço, funciona o Incor, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que chegou a ser atingido pela fumaça. Os pacientes intubados estão sendo levados para as demais alas pelos próprios funcionários.

Sete viaturas foram encaminhadas para a ocorrência. As equipes acessaram diferentes pontos do prédio para identificar possíveis focos do incêndio, com atenção especial à área da caldeira.

A assessoria de imprensa do local informou que as chamas já estão controladas. Os bombeiros permaneceram no local realizando o rescaldo e o monitoramento da área.