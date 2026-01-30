RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) informou nesta sexta-feira (30) que um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas) foi provavelmente o responsável pelo ataque que matou um adolescente de 13 anos na praia Del Chifre, em Olinda (PE).

O adolescente mordido chegou a ser levado para o hospital Tricentenário, em Olinda, mas não resistiu e morreu.

A conclusão foi obtida após análise técnica do ferimento, que apresentou uma lesão de 33 centímetros de diâmetro na coxa direita da vítima. Segundo o Cemit, o padrão da mordida indica que o animal envolvido tinha entre 3 e 3,5 metros de comprimento, compatível com indivíduos adultos da espécie.

Os técnicos identificaram duas características distintas na lesão, sendo uma área lisa e outra retalhada, padrão associado à dentição do tipo "garfo/faca", típica de tubarões do gênero Carcharhinus.

O litoral pernambucano tem 82 casos registrado de ataques de tubarão desde 1992, sendo seis em Olinda, todos na praia Del Chifre.

O professor da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo Nóbrega afirmou à Folha de S.Paulo que os ataques registrados em Del Chifre e em praias do Recife e de Jaboatão dos Guararapes costumam envolver duas espécies de grande porte: o tubarão-cabeça-chata e o tubarão-tigre, que são animais de hábitos costeiros, que se aproximam com frequência da faixa de areia.

Nóbrega explicou que a praia Del Chifre reúne fatores ambientais que aumentam o risco de incidentes. A praia recebe grande aporte de água doce dos rios Capibaribe e Beberibe, além de lixo e poluição, o que torna a água turva.

"Essa combinação faz com que os tubarões, ao se aproximarem, confundam estímulos visuais e acabem mordendo pessoas", afirmou, ressaltando que os humanos não fazem parte da cadeia alimentar dos tubarões.

"Relatórios indicam que fêmeas do tubarão-cabeça-chata se aproximam dessa região para ter seus filhotes, especialmente em áreas de desembocadura de rios, que historicamente eram ambientes muito ricos em vida marinha", complementou.

Para o professor, a redução da pesca em áreas costeiras e a recuperação da vida marinha seriam medidas essenciais para reequilibrar a cadeia alimentar e reduzir a presença desses predadores próximos à costa.

Conforme o Cemit, a praia de Del Chifre possui quatro placas que sinalizam o risco de alerta de ataque de tubarão.

Na praia, é proibida a prática de surfe e esportes náuticos. Também há alerta para evitar banho de mar. A nota não esclarece se havia monitoramento de agentes no local.

O litoral de Pernambuco tem 150 placas de alerta para presença de tubarões. Treze delas estão em Olinda. Del Chifre é monitorada para registro de incidentes desde a década de 1990.