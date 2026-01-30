SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu Barretos, no interior do estado, nesta sexta (30), alagou vias e deixou carros ilhados. Uma família precisou ser resgatada de um veículo na região central por equipe da Defesa Civil.

O veículo Volkswagen Fox ficou preso no alagamento quando tentou avançar por uma depressão na avenida Vinte e Nove. Nele estavam uma criança de 2 anos, um adolescente de 14, além dos pais.

A equipe de resgate formou uma corrente de pessoas que se deram as mãos para superar a enxurrada e chegar ao carro.

"Fizemos um cordão humano e, apesar da apreensão por haver um bebê que estava assustado e chorando muito, todos foram retirados em segurança e passam bem", contou o coordenador da Defesa Civil de Barretos, Ricardo Maia.

O volume acumulado de chuva chegou a 79,2 mm na sexta. Com chuva contínua desde as primeiras horas do dia, a equipe local da Defesa Civil pede aos moradores que evitem transitar por trechos em que a via está coberta pela água.