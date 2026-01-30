Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial que vão se apresentar no carnaval deste ano começam nesta sexta-feira (30), a partir das 21h, na Marquês de Sapucaí. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cada escola fará dois ensaios técnicos no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento. A entrada é gratuita.

Como novidade, a Liesa incluiu os desfiles das escolas mirins na programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel das escolas mirins na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.

Os ensaios seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, reunindo as agremiações em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.

Calendário dos ensaios técnicos:

Sexta-feira 30/1

21h Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado 31/1

18h Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) abertura dos ensaios técnicos

20h Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo 1/2

17h30 Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)

19h Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Sexta-feira 6/2

21h Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado 7/2

18h Lavagem da Passarela

Em seguida:

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo 8/2

18h Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)

19h Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

O carnaval deste ano terá três dias de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A apresentação das escolas será no domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira (17).

Ordem de apresentação das escolas nos três dias de desfile:

Domingo, 15 de fevereiro

Acadêmicos de Niterói

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Mangueira

Segunda-feira, 16 de fevereiro

Mocidade Independente

Beija-Flor

Viradouro

Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17 de fevereiro

Paraíso do Tuiuti

Vila Isabel

Grande Rio

Salgueiro

