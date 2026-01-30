Os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial que vão se apresentar no carnaval deste ano começam nesta sexta-feira (30), a partir das 21h, na Marquês de Sapucaí. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), cada escola fará dois ensaios técnicos no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento. A entrada é gratuita.

Como novidade, a Liesa incluiu os desfiles das escolas mirins na programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel das escolas mirins na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.

Os ensaios seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, reunindo as agremiações em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.

Calendário dos ensaios técnicos:

Sexta-feira 30/1

  • 21h Acadêmicos de Niterói
  • Mocidade Independente de Padre Miguel
  • Estação Primeira de Mangueira
  • Unidos da Tijuca

Sábado 31/1

  • 18h Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) abertura dos ensaios técnicos
  • 20h Unidos de Vila Isabel
  • Acadêmicos do Salgueiro
  • Paraíso do Tuiuti
  • Portela

Domingo 1/2

  • 17h30 Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)
  • 19h Unidos do Viradouro
  • Imperatriz Leopoldinense
  • Acadêmicos do Grande Rio
  • Beija-Flor de Nilópolis

Sexta-feira 6/2

  • 21h Acadêmicos de Niterói
  • Mocidade Independente de Padre Miguel
  • Estação Primeira de Mangueira
  • Unidos da Tijuca

Sábado 7/2

  • 18h Lavagem da Passarela

Em seguida:

  • Unidos de Vila Isabel
  • Acadêmicos do Salgueiro
  • Paraíso do Tuiuti
  • Portela

Domingo 8/2

  • 18h Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)
  • 19h Unidos do Viradouro
  • Imperatriz Leopoldinense
  • Acadêmicos do Grande Rio
  • Beija-Flor de Nilópolis

O carnaval deste ano terá três dias de desfile do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A apresentação das escolas será no domingo (15), segunda-feira (16) e terça-feira (17). 

Ordem de apresentação das escolas nos três dias de desfile:

Domingo, 15 de fevereiro

  • Acadêmicos de Niterói
  • Imperatriz Leopoldinense
  • Portela
  • Mangueira

Segunda-feira, 16 de fevereiro

  • Mocidade Independente
  • Beija-Flor
  • Viradouro
  • Unidos da Tijuca

Terça-feira, 17 de fevereiro

  • Paraíso do Tuiuti
  • Vila Isabel
  • Grande Rio
  • Salgueiro

