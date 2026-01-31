SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A probabilidade de sofrer um acidente grave ao dirigir nas estradas aumenta de 3 a 3,5 vezes durante a madrugada, entre 2h e 4h, apontou estudo do Instituto Mauá de Tecnologia em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Swansea, no Reino Unido.

O estudo analisou dados de acidentes da Polícia Rodoviária Federal ocorridos em estradas federais brasileiras de 2015 a 2017, e focou nas ocorrências que registraram capotamento em linha reta, sem envolvimento de outros veículos -a maioria envolveu carretas e caminhões.

A comparação é com acidentes registrados no fim da tarde e início da noite, quando as ocorrências são mais frequentes, mas a gravidade é menor, de acordo com o estudo.

Os acidentes durante a madrugada são causados por episódios de micro sono, segundo Claudia Moreno, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo), que participou da pesquisa. "É numa piscada que o acidente acontece", disse.

O fenômeno é explicado pela cronobiologia, que estuda os ritmos biológicos, segundo a professora. "A espécie humana é diurna, todas as funções do organismo funcionam durante o dia, e a noite deve ser dedicada ao sono."

Mesmo assim, diz ela, é comum que motoristas profissionais de caminhão sejam colocadas parta trabalhar à noite, quando o fluxo de carros é menor, e o transporte de cargas é mais rápido. "É preciso mudar a política de contratação das empresas, em que há até a quarteirização da categoria", diz.

Para Vanderlei Parro, professor do Instituto Mauá de Tecnologia, e integrante do estudo, o resultado traz clareza para o tema de dirigir de madrugada, e avança a discussão. "A pesquisa tira do domínio da opinião o risco de pegar estrada de madrugada", diz.

