SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone extratropical no oceano deverá formar áreas de instabilidade no Sudeste durante o fim de semana.

Um sistema de baixa pressão seria responsável pelo ciclone, que começaria a se formar na noite desta sexta-feira (30), afirma a agência Climatempo.

A combinação de calor com esse sistema de baixa pressão deve provocar temporais no Sudeste neste sábado (31).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de chuvas intensas e tempestades para praticamente todo o estado de São Paulo.

Os alertas de chuva forte vão do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo.

Na região metropolitana de São Paulo e no litoral paulista, entre Itanhaém e o Rio de Janeiro, é prevista chuva de 50 mm a 100 mm em 24 horas, com ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na capital paulista, a temperatura deve oscilar entre 18°C e 29°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte do município.

A previsão do Inmet aponta para a possibilidade de queda de granizo na cidade de São Paulo logo pela manhã. Deve chover durante todo o dia.

Para domingo (1º), a tendência é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve subir na capital e chegar aos 30°C.

Quem está com planos de passar o fim de semana na praia deve se preparar para enfrentar chuva.

Conforme a previsão do tempo, pode chover durante todo o dia no sábado e no domingo (1º) em Guarujá, na Baixada Santista. Também há possibilidade de queda de granizo.

Toda a região recebeu santista alerta severo da Defesa Civil estadual no meio da tarde desta sexta-feira (30) por causa da chuva forte.

No domingo, porém, o dia deverá ser de calor. A temperatura máxima prevista para o Guarujá é de 35°C.

Também deve chover no litoral norte de São Paulo. E, assim como na Baixada Santista, a temperatura sobe no domingo.

A previsão de chuva vai ao menos até a próxima terça-feira (3) no estado de São Paulo, segundo o Inmet.