SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos dez pessoas ficaram feridas após um caminhão desgovernado atingir oito veículos em Chapecó (SC).

Veículo carregado de compensados de madeira perdeu o controle na avenida Fernando Machado, bairro da Bela Vista. O acidente aconteceu Às 15h19 desta sexta-feira (30), segundo o Corpo de Bombeiros.

Câmeras de segurança gravaram o acidente. Nas imagens, é possível ver que os carros atingidos estão parados em um semáforo quando o caminhão os atinge. Alguns deles capotam e outros são jogados para outras partes da avenida.

Sete carros de passeio e um caminhão foram atingidos. A avenida foi bloqueada para o trabalho de resgate das vítimas, que foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Samu.

Quatro pessoas ficaram presas às ferragens e foram levadas ao hospital. Além delas, outras três pessoas foram socorridas pelo Samu e ao menos outras três foram levadas a hospitais por meios próprios.

Os estados de saúde das vítimas não foram informados. A reportagem buscou a Prefeitura de Chapecó e a Secretaria de Saúde de Santa Catarina para saber se há um boletim sobre os feridos. O espaço segue aberto para manifestação.