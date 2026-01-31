RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O alerta de chuva para a manhã deste sábado (31) no Rio de Janeiro não se confirmou, e foliões lotam o centro da cidade para acompanhar o Bloco da Gold, do baiano Léo Santana.

O fim de semana de megablocos cariocas é dedicado ao carnaval baiano. Além de Léo, Ivete Sangalo estreia no Rio com o bloco "SeráQPede?" neste domingo (1º).

A apresentação de Léo Santana começou às 8h35. A esta altura, ao menos cinco quarteirões da rua Primeiro de Março estavam completamente ocupados.

A rua abriga imóveis históricos da cidade: igrejas, como a antiga Sé do Rio de Janeiro, o Paço Imperial e o palácio Tiradentes. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional) e a prefeitura dispararam um alerta à população que evite subir e danificar imóveis e monumentos. Durante o show, Léo Santana mandou um abraço aos técnicos do Iphan.

O público mais próximo à corda sofreu para acompanhar o trio elétrico. Ao menos três pessoas, incluindo uma criança, precisaram ser resgatadas pela brigada.

Com calor de 30°C no centro, agentes da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) distribuíram protetor solar e água ao público.