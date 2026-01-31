SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de 36 pessoas foi resgatado de rapel após um problema em uma atração turística em Balneário Camboriú (SC) nesta sexta-feira (30). Ninguém ficou ferido.

A atração Super Gyro Tower apresentou defeito, deixando visitantes presos a uma altura de cerca de 60 metros. Segundo a gestão do parque, uma queda de energia causou um problema na comunicação dos sensores, acionando automaticamente o mecanismo de segurança, o que paralisou a operação.

Turistas foram retirados um a um pelos bombeiros de rapel. O relato das pessoas que estavam dentro da cabine é de que a atração travou de repente. O problema ocorreu por volta das 13h50.

Eles teriam esperado ao menos por uma hora até que o resgate começasse. A retirada dos visitantes só foi concluída às 18h.

A atração turística fica no alto do Morro da Aguada, no litoral de Santa Catarina. Até 50 pessoas cabem no equipamento que oferece uma vista panorâmica das praias da região.

Parque Unipraias, responsável pela atração turística, afirma que lamenta o ocorrido. Em nota, a empresa diz que prestou todo o atendimento necessário e que realizará uma revisão completa do equipamento.

Local segue fechado neste sábado (31). A atração ficará inoperante para a realização de uma revisão da segurança antes de sua reabertura. De acordo com a empresa responsável, os turistas tiveram o valor do ingresso devolvido e auxílio para alimentação, hospedagem e transporte.