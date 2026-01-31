SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um paciente morreu ao ser transferido da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), na zona oeste da capital paulista, durante a falta de energia que acometeu a instituição na sexta-feira (30), após incêndio na área técnica do gerador.

O fornecimento de eletricidade para o local estava desligado para a realização de um serviço emergencial na região, disse a Enel. A energia foi restabelecida às 16h10. A concessionária declarou ter disponibilizado dois geradores e uma equipe para a unidade.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), de cujo complexo o Icesp faz parte, lamentou o caso e disse ter prestado apoio e solidariedade à família do paciente.

Um funcionário com quem a reportagem conversou disse que o paciente morto foi transportado de forma inadequada durante a operação emergencial motivada pelo incêndio.

Ele afirmou também que o Icesp ficou mais de uma hora sem luz e com bastante fumaça na área de emergência. Ainda segundo ele, o estoque de oxigênio das UTIs do nono e do décimo andar teria sido comprometido e o elevador destinado a emergências, por sua vez, parado de funcionar.

A reportagem também recebeu relatos de que pacientes intubados e em ventilação mecânica teriam sido carregados em lençóis por dez lances de escada.

O Hospital das Clínicas da USP, por sua vez, disse que "está apurando todas as circunstâncias do ocorrido" e que "determinou a revisão e o reforço de protocolos e procedimentos de segurança e assistência, com foco em aprimorar continuamente a proteção de pacientes, acompanhantes e profissionais".

Disse ainda que "todas as alas do Icesp mantêm o atendimento normalmente" e que "para ampliar a segurança e a redundância do abastecimento de energia, um novo gerador cedido pela concessionária está em fase de testes nesta manhã, para uso imediato em caso de necessidade".

A identidade da vítima não foi divulgada. Ela seria transferida com outros pacientes internados na UTI que dependiam de ventilação mecânica. Seu quadro, de acordo com a instituição, era extremamente crítico.

Segundo o Icesp, o paciente "apresentou instabilidade clínica, recebeu atendimento imediato pela equipe responsável com reversão de quadro, mas, posteriormente, evoluiu a óbito, informação confirmada após a assistência e todas as verificações necessárias".

Oito pessoas foram transferidas no total, afirmou o hospital em nota. Cinco deles para o Incor (Instituto do Coração) e três para ICHC (Instituto Central). O Corpo de Bombeiros e o Samu auxiliaram a operação.

O incêndio ocorreu na área externa e foi contido pelos bombeiros. A fumaça chegou a atingir alas do Icesp e de outros prédios do complexo do hospital, locais que precisaram ser evacuados.

Naqueles aonde a fumaça não chegou, disse o hospital, "os profissionais foram orientados a aguardar as orientações em segurança, para facilitar a circulação e saída das áreas impactadas".

Profissionais que atuaram na ocorrência passam por avaliação por possível inalação de fumaça. Dez pessoas foram atendidas e liberadas posteriormente.