SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sete pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na rodovia Castello Branco, em Itu (SP), na manhã deste sábado (31).

Ônibus que levava 30 pessoas bateu na traseira do caminhão, que carregava tijolos. O acidente aconteceu às 4h30, segundo a Artesp, que fiscaliza as rodovias do estado.

Porta do ônibus ficou destruída e a maioria dos passageiros conseguiu sair do veículo pela janela de emergência. Quatro pessoas que tiveram ferimentos leves precisaram de atendimento médico, segundo o Corpo de Bombeiros.

Uma passageira do ônibus ficou presa às ferragens e foi resgatada com ajuda do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela era "moderado", segundo a Artesp. Os órgãos de resgate não informaram para qual hospital ela foi encaminhada.

Parte da carga de tijolos caiu na pista, que ficou com duas faixas bloqueadas até as 8h. Às 11h, somente o acostamento do sentido leste da Castello Branco seguia ocupado pelo acidente.

Motorista do caminhão não ficou ferido. Os passageiros que não se machucaram foram transportados para outro ônibus às 7h. Não há informações sobre para onde o veículo seguia.