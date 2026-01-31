SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O produtor da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, um dos condenados no caso da Boate Kiss, recebeu nesta sexta-feira (30) autorização para cumprir o restante da pena em regime aberto.

Progressão de regime foi determinada pela Vara de Execução Criminal de Santa Maria (RS). Bonilha cumpria pena no Presídio Estadual de São Vicente do Sul, a 88 quilômetros de Santa Maria e 379 quilômetros de Porto Alegre.

O produtor vai usar tornozeleira eletrônica e ficará em prisão domiciliar até ser formalmente colocado no programa de regime aberto. Ele estava apto para mudança de pena desde janeiro, quando recebeu remições de dias de pena por trabalhar na prisão.

Ele cumpriu 28% da pena imposta e ainda tem sete anos, 10 meses e dois dias de pena a cumprir, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão que permitiu o regime aberto para ele também autorizou que o homem possa trabalhar e estudar.

Luciano foi responsável por comprar e acender os fogos que causaram o incêndio na boate. Ele foi inicialmente condenado a 18 anos de prisão, mas teve a pena reduzida para 11 anos em 2025.

O produtor ficou preso de 2021 até a anulação do julgamento, em 2022, e foi preso novamente em 2024, quando o STF validou o júri e ordenou a volta dos quatro condenados à prisão. Ele estava no regime semiaberto desde setembro de 2025, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Além de Luciano, outras três pessoas pessoas foram condenadas no caso: Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, então sócios da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda. Todos, exceto Hoffmann, já tiveram a progressão para o regime aberto.

A reportagem buscou um dos advogados de Luciano para saber se a defesa dele quer se manifestar sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

A tragédia ocorreu durante o show da banda, em Santa Maria, no dia 27 de janeiro de 2013. Foram 242 mortos e outros 636 feridos.