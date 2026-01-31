BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira (30) o piloto Pedro Turra, de 19 anos. Ele é investigado por supostamente ter batido em um adolescente de 16 anos por conta de um chiclete. A vítima está em coma desde o ocorrido, no dia 23 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil do DF, se trata de uma prisão preventiva. Também foi realizado um mandado de busca e apreensão.

Pedro Turra é piloto da Fórmula Delta e foi preso em flagrante após a briga no dia 23. Ele foi solto no dia seguinte após pagar uma fiança de R$ 24 mil.

De acordo com o portal G1, em depoimento à Polícia Civil realizado no dia 23, Turra disse que ele e seus amigos têm a brincadeira de jogar chiclete em outras pessoas.

Ao jogar um chiclete em um amigo da vítima, a situação degringolou e virou uma briga entre Turra e o adolescente que está em coma, explicou o piloto.

Ele disse à polícia então que tentou apartar o adolescente dele, que não parava de tentar atingi-lo com socos. Por conta disso, segundo contou, deu um empurrão, que levou à queda da vítima. O jovem bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo craniano.

Em vídeo divulgado nas suas redes, Turra pediu perdão à vítima e a sua família. "Nunca imaginei que isso ia acontecer, não tenho palavras para descrever o quão arrependido eu estou", diz.

"Quando aconteceu a briga eu fui para casa achando que estava tudo bem com ele comigo e com ele porque nós dois saímos andando", conta.

"Se eu soubesse que ele estava machucado desse jeito eu nunca teria abandonado, estaria lá para ajudar ele, socorrer ele", diz um pouco depois.

A Fórmula Delta, em nota publicada nas redes sociais na última semana, afirmou que Turra foi desligado do quadro de pilotos da temporada. Segundo a organização, a medida já estava em andamento antes do caso. "Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência", diz o comunicado.

De acordo com a Polícia Civil, as ações de busca e apreensão ocorreram nas regiões do Park Way e de Águas Claras, dois barros de classe média alta do Distrito Federal. "As ordens judiciais foram cumpridas sem intercorrências", afirmou a corporação.

"Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados e apreendidos objetos que serão submetidos à perícia e analisados no curso das investigações", acrescentou.

"As investigações seguem em andamento, e outras informações serão divulgadas no momento oportuno, respeitado o sigilo legal", concluiu a nota.