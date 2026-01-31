RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro homens morreram durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (30), na comunidade Rola Bosta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Houve troca de tiros e, segundo a corporação, todos os mortos eram suspeitos e estavam no tiroteio. Um deles, segundo a PM, havia participado horas antes da morte de um mototaxista.

A morte do mototaxista aconteceu em um ferro-velho. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens entram no estabelecimento e atiram à queima-roupa na vítima.

Depois, o setor de inteligência da PM capturou mensagens em que suspeitos ameaçavam a população, caso repassasse informações.

A ação policial ocorreu em uma das principais comunidades dominadas pelo Comando Vermelho em Belford Roxo. Alguns dos mortos, que não tiveram nomes revelados, são apontados pela PM como membros do núcleo do CV que atua no complexo da Penha, e também participam de disputas por comunidades em Belford Roxo e São João de Meriti.

Os quatro baleados foram atendidos no hospital municipal de Belford Roxo, mas não resistiram.

Com eles, foram apreendidos quatro fuzis e uma granada, além de um carro e carregadores.